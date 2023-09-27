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Сатановский. О вине России перед Арменией

Сатановский. О вине России перед Арменией

Проблема Армении совсем не в том, что Россия не признала Карабах. чем? Частью Армении? Независимым армянским государством, вторым на Кавказе? Частью России?! Так никто ни в Карабахе, ни в Армении этого и не просил.

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