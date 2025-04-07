Экс-издателя «Медиазоны»* арестовали по обвинению в госизмене

Экс-издатель «Медиазоны» (признана в РФ иноагентом) и экс-участник рок-группы Pussy Riot (признана в РФ иноагентом и включена в перечень террористов и экстремистов) Петр Верзилов (признан в РФ террористом и экстремистом) обвиняется в госизмене и арестован заочно на два месяца.