Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей сыграли свадьбу в Венеции

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей сыграли свадьбу — об этом сообщает издание DailyMail.Церемония состоялась в Венеции, на ней присутствовали звёздные гости: Кара Делевинь, Дженнифер Гарнер, Майлс Теллер с женой, Николас Холт и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии