Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей сыграли свадьбу в Венеции

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей сыграли свадьбу — об этом сообщает издание DailyMail.Церемония состоялась в Венеции, на ней присутствовали звёздные гости: Кара Делевинь, Дженнифер Гарнер, Майлс Теллер с женой, Николас Холт и другие.