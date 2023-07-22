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Карри на Луне

Карри на Луне

Восемь миллиардов человечков для Земли многовато будет. Так считают ученые. Видимо, поэтому самые густонаселенные страны: Китай да Индия активно осваивают космическое пространство.

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