Игровые ноутбуки среднего сегмента

Давайте поговорим о моделях для тех, кто хочет играть, но не хочет тратить слишком много денег. В наш список вошли четыре ноутбука, которые предлагают сбалансированную игровую производительность по доступным ценам.
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