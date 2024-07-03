👉👉👉👉👉 Некоторые нечистоплотные общественники пытаются использовать свои фото на фоне работающих групп телеканала «Крым 24» и выдают профессиональную деятельность журналистов как свою заслугу.
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👉👉👉👉👉 Некоторые нечистоплотные общественники пытаются использовать свои фото на фоне работающих групп телеканала «Крым 24» и выдают профессиональную деятельность журналистов как свою заслугу.