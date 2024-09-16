Токаев заявил Шольцу о невозможности победить Россию в военном плане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что победить Россию в военном плане невозможно. Такое мнение он высказал на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане, передает пресс-служба главы республики в Telegram-канале.
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