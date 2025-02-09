Маск пошутил над российскими СМИ после решения Трампа

Глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск высмеял ситуацию с финансированием российских и украинских СМИ со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии