У Palworld на Xbox нет выделенных серверов: в мультиплеере всего 4 игрока по сравне...

У Palworld на Xbox нет выделенных серверов: в мультиплеере всего 4 игрока по сравнению с 32 в SteamPalworld не имеет выделенных серверов для Xbox Series и версий для ПК для Магазина Windows, и в результате многопользовательский режим поддерживает совместную игру только для 2-4 игроков, тогда как в Steam в одном общем мире… источник.
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