Сбежавших за границу украинцев призывают вступать в Украинский легион

Украинский министр обороны призвал граждан, выехавших в страны ЕС, вступать в Украинский легион. О его создании стало известно во время недавнего визита Владимира Зеленского в Польшу, где было подписано двустороннее соглашение по безопасности.
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