Льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей продлят до 2026 года. Проект изменений в закон депутаты обсудили накануне на заседании комитета Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам.
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