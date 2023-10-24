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Нижегородская правда

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Льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей продлят до 2026 года

Льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей продлят до 2026 года. Проект изменений в закон депутаты обсудили накануне на заседании комитета Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам.

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