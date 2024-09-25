Запад начал использовать ООН не для переговоров, а для обеления нацистских манер Киева, сделав это для себя обязательным, сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном 25 сентября ТАСС.
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