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Новгородский работодатель задолжал сотрудникам более 4,5 млн рублей

Новгородский работодатель задолжал сотрудникам более 4,5 млн рублей

Было установлено, что зарплату новгородская фирма перестала выплачивать в полном объеме с ноября 2022 года по апрель 2023 – за этот период более двух месяцев выплат не было вообще, а также частично свыше 3 месяцев не выплачивались деньги 41 работн .

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