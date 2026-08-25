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Курские новости

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Курский суд подтвердил долг курянки за утильсбор 1,4 млн рублей

Курский суд подтвердил долг курянки за утильсбор 1,4 млн рублей

Женщина ввезла в Россию автомобиль Ford Focus из Беларуси, воспользовавшись льготой для физлиц, но таможня выявила, что это второй автомобиль за год, и доначислила сбор и пени на сумму почти 1,4 млн рублей.

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