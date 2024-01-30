Канье Уэст резко ответил журналистке, которая спросила, есть ли "собственная воля" у его жены Бьянки Цензори

Канье Уэст разозлился, когда журналистка задала ему вопрос о том, контролирует ли он свою жену Бьянку Цензори: ранее издание Daily Mail со ссылкой на своих инсайдеров сообщало, что рэпер даже запретил ей пользоваться соцсетями, хотя раньше она всегда активно их вела.