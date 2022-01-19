Запрет на рекламу молочных смесей объяснили заботой о здоровье

Рекламу молочных смесей для детей до одного года предложили законодательно запретить в Госдуме. Необходимые для этого поправки в закон «О рекламе» уже приняли в первом чтении на заседании Госдумы 18 января, о чем писала «Парламентская газета».
Рекламу молочных смесей для детей до одного года предложили законодательно запретить в Госдуме. Необходимые для этого поправки в закон «О рекламе» уже приняли в первом чтении на заседании Госдумы 18 января, о чем писала «Парламентская газета».
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