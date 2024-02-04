Не стало режиссера, сценариста и оператора Павла Капиноса, который работал над популярными проектами «Кухня», «Последний… Источник ИИ Открыть "Утрата в командах «Кухни» и «Последнего богатыря»" на FiNE NEWS.
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