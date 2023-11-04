В шести матчах матчах «Сочи» и «Авангарда» подряд забрасывают защитники. Сегодня коэффициент 1.70

«Сочи» сыграет с «Авангардом» в КХЛ. В «Большом» ледовом дворце в Сочи, серия голов защитников продолжается с 2017 года.
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