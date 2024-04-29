Японский спутник столкнулся с глыбой космического мусора. Какая страна виновата в этом

Спутник японской компании Astroscale столкнулся с многотонным куском японской ракеты-носителя H-IIA. Корпус ракеты второе десятилетие бесцельно блуждает в космосе, подвергая опасности функциональные спутники, передает techno.
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