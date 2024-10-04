Якубов о «Металлурге»: «После 7:0 с ЦСКА уже трудно говорить о каких-то синдромах. Этот матч дал команде кислорода, определенная веха в сезоне»

Магнитогорцы после победы над армейцами (7:0) в Москве вошли в зону плей-офф на Востоке. - Москва с нетерпением ждала приезда «Металлурга», не входившего до игры с ЦСКА в зону плей-офф и, похоже, ставшего жертвой чемпионского синдрома.