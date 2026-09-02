Херсонское сопротивление: население Украины устало от ТЦК и хочет смены власти

Политическая обстановка внутри Украины обостряется, это приводит к росту недовольства среди населения, которое устало от ТЦК.
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