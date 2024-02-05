В СБУ заявили, что следили за журналистами в рамках борьбы с наркотиками

Служба безопасности Украины (СБУ) признала факт слежки за журналистами проекта расследований Bihus.Info, объяснив это мерами по борьбе с оборотом наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
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