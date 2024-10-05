Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Смирнова
    Не нужно выводить российские войска из Абхазии, наоборот - разместить там ядерное оружие и помочь грузинам сделать пр...России предлагают...
  • Вектор
    Ты сам примитивный тип, и понятия у тебя примитивные.  20 лет назад не все чеченцы были нашими врагами. Были федералы...Угледар
  • Кошмар
    Ну, если для тебя и укронацисты наши, и западные наёмники,  то о чём с тобой, мразь фашистская, разговаривать? Только...Угледар

"Незаконная миграция – это один из самых действенных инструментов иностранных спецслужб. Который, если с ним ничего не делать, может в самом деле взорвать Россию изнутри" — Андрей Луговой

"Незаконная миграция – это один из самых действенных инструментов иностранных спецслужб. Который, если с ним ничего не делать, может в самом деле взорвать Россию изнутри" — Андрей Луговой

У соответствующей интересам России миграционной политики появился мощный союзник. Представители патриотических движений, студенческих организаций – да и вообще все граждане России, у кого есть конкретные идеи относительно мер контроля миграции и пресечения её незаконных форм, могут обращаться в ЛДПР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх