Азаров: Киев готов остановить действие загранпаспортов украинцев с 1 июня

Киевские власти готовы с 1 июня приостановить действие загранпаспортов и водительских удостоверений всех украинцев призывного возраста, которые сейчас находятся за границей, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.
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