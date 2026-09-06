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«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 54 атаки ВСУ

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 54 атаки ВСУ

Система РЭБ «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю с 31 августа по 6 сентября предотвратили 54 атаки ВСУ.

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