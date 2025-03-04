Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на машины в конце зимы

Как изменились цены на машины в конце зимы

Во второй половине февраля цены на автомобили изменились у трех марок — BAIC, Haval и Bestune. По данным агентства АВТОСТАТ, если в первой половине февраля 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили поменяли пять брендов (SWM, Solaris, Evolute, Haval и EXEED), то во второй половине месяца этот процесс был отмечен только у трех.

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