В России планируют запретить треш-стримы и продажу энергетиков детям

Законопроекты о введении запретов на распространение фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости (треш-стримы) и продаже энергетиков несовершеннолетним планируется принять в Госдуме 30 июля, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.