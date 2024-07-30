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В России планируют запретить треш-стримы и продажу энергетиков детям

В России планируют запретить треш-стримы и продажу энергетиков детям

Законопроекты о введении запретов на распространение фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости (треш-стримы) и продаже энергетиков несовершеннолетним планируется принять в Госдуме 30 июля, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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