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Глава МИД Ирана рассказал коллеге из ОАЭ о переговорах США

Глава МИД Ирана рассказал коллеге из ОАЭ о переговорах США

Перевогоры по ядерной программе Ирана обсудил с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном его иранский коллега Аббас Арагчи 13 мая, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

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