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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть восьмая: больше жизни! Завсегд...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть восьмая: больше жизни! Завсегд...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть восьмая: больше жизни!Завсегдатаи Civitai и Hugging Face знают: каждый день на этих сайтах, да и не только на них, появляется немало новых — точнее, на- или дотренированных самостоятельно такими же энтузиастами ИИ-рисования — чекпойнтов, нейросетей LoRA, текстовых инверсий, моделей ControlNet, прочего рабочего инструментария оператора Stable Diffusion.

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