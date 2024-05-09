Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть восьмая: больше жизни! Завсегд...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть восьмая: больше жизни!Завсегдатаи Civitai и Hugging Face знают: каждый день на этих сайтах, да и не только на них, появляется немало новых — точнее, на- или дотренированных самостоятельно такими же энтузиастами ИИ-рисования — чекпойнтов, нейросетей LoRA, текстовых инверсий, моделей ControlNet, прочего рабочего инструментария оператора Stable Diffusion.