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Украина эвакуировала почти тысячу жителей из Харьковской области

Украина эвакуировала почти тысячу жителей из Харьковской области

В Украине проводится массовая эвакуация населения из Харьковской области. По данным Национальной полиции, за минувшие сутки из трех территориальных общин - Циркуновской, Липецкой и Волчанской - было эвакуировано 970 человек.

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