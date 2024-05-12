Украина эвакуировала почти тысячу жителей из Харьковской области

В Украине проводится массовая эвакуация населения из Харьковской области. По данным Национальной полиции, за минувшие сутки из трех территориальных общин - Циркуновской, Липецкой и Волчанской - было эвакуировано 970 человек.
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