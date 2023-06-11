Русская весна

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Неизвестные дроны рухнули и взорвались в Калужской области (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестные дроны рухнули и взорвались в Калужской области (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестные дроны рухнули и взорвались в Калужской области в ночь на 11 июня. «В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата.

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