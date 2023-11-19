Канада не в радость: почему украинские беженцы бегут из страны Евгения КомароваУкраинские беженцы, оставив родные земли из-за конфликта, начинают осознавать, что их ожидания от жизни в Канаде, куда они массово направились, оказались далеки от реальности.
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