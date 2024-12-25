Шоу-бизнес: Несчастная любовь, борьба с зависимостью, разрушенные браки: как сложились судьбы главных героев комедии «Один дома»

«Один дома» давно стал главным рождественским фильмом всех времен и народов. Невероятная история забытого дома маленького мальчика, отважно сражающегося с бандитами и охраняющего свой дом, и сегодня, спустя почти 35 лет, собирает миллионы семей перед экраном.