Удары, которые наносят российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет», с успехом уничтожают гаубицы M777, которые были направлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Соединенных Штатов Америки.
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