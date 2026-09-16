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Царьград

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Эксперт Хаширов назвал способы ухода за авто осенью

Эксперт Хаширов назвал способы ухода за авто осенью

Автоэксперт Максим Хаширов поделился советами по уходу за автомобилем осенью. Он рекомендовал использовать микрофибровые полотенца, средства для стёкол без аммиака и сжатый воздух для продувки.

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