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Тупик для русского чемпиона НХЛ: не дают $8 млн и не ждут в «Каролине». А что, если вернуться в Россию?

Тупик для русского чемпиона НХЛ: не дают $8 млн и не ждут в «Каролине». А что, если вернуться в Россию?

Один из лучших российских защитников все еще без контракта.На дворе стоит середина сентября. В НХЛ открываются лагеря, а уже через три дня «Каролина» проведет первый контрольный матч.

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