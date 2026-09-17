Тупик для русского чемпиона НХЛ: не дают $8 млн и не ждут в «Каролине». А что, если вернуться в Россию?

Один из лучших российских защитников все еще без контракта.На дворе стоит середина сентября. В НХЛ открываются лагеря, а уже через три дня «Каролина» проведет первый контрольный матч.
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