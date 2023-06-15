Как же быстро он растет! Малахов показал сына на школьном празднике

Ведущий поделился кадрами с выпускного. Андрей Малахов с крестным сыном Мартином и его учительницей Социальные сетиМартин Киркоров с одноклассниками Социальные сетиАндрей Малахов посетил выпускной вечер своего крестного сына Мартина Киркорова.