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Желько Обрадович: «Йокич живет баскетболом, хоть и не любит журналистов»

«Те броски, которые он выполняет, – это не случайность: он над ними работает. Я удивился, когда 3 или 4 года назад проводил конференцию, и он появился там.

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