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ИА Регнум

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СПЧ поддержал развитие ДЭГ при сохранении разных форм голосования

СПЧ поддержал развитие ДЭГ при сохранении разных форм голосования

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека поддерживает развитие электронного голосования при сохранении традиционных способов волеизъявления избирателей.

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