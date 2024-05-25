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Судебные приставы не смогли оценить состояние недостроя Олега Хабибуллина

Судебные приставы не смогли оценить состояние недостроя Олега Хабибуллина

В Екатеринбурге продолжается разбирательство вокруг недостроя на Октябрьской площади. Здание принадлежит бывшему депутату Горудумы и экс-владельцу сети супермаркетов «Купец» (ликвидирована) Олегу Хабибуллину.

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