Судебные приставы не смогли оценить состояние недостроя Олега Хабибуллина

В Екатеринбурге продолжается разбирательство вокруг недостроя на Октябрьской площади. Здание принадлежит бывшему депутату Горудумы и экс-владельцу сети супермаркетов «Купец» (ликвидирована) Олегу Хабибуллину.
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