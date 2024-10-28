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«Ноги кривые». Форвард «Локо» Сулейманов о нереализованном моменте в матче с «Зенитом»

В концовке игры нападающий «Локомотива» мог забить победный гол. — Закономерный счет. Меня больше радует, что я вышел и сразу забили.

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