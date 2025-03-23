Пользa льняных сeмян.

Семена льна – это бюджетное, но действенное и полезное средство для борьбы с лишним весом. Кроме этого, при помощи льняных семян можно улучшить работу ЖКТ, состояние кожи и укрепить защитные свойства организма.
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