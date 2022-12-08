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Овечкин забил в пустые ворота в 50-й и 51-й раз за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки – 5 шайб

Александр Овечкин забил в пустые ворота в 50-й и 51-й раз за карьеру в НХЛ. Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1).

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