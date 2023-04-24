В Барнауле осудили таксиста, из-за которого семья погибла в жутком ДТП

В последнем слове мужчина принёс извинения родственникам погибших и просил оправдательного приговора В Барнауле осудили таксиста Фирдавса Умарова, обвиняемого в смертельном ДТП на Павловском тракте в марте 2022 года, сообщает журналист amic.