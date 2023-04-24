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В Барнауле осудили таксиста, из-за которого семья погибла в жутком ДТП

В Барнауле осудили таксиста, из-за которого семья погибла в жутком ДТП

В последнем слове мужчина принёс извинения родственникам погибших и просил оправдательного приговора В Барнауле осудили таксиста Фирдавса Умарова, обвиняемого в смертельном ДТП на Павловском тракте в марте 2022 года, сообщает журналист amic.

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