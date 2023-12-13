Врач Эдигер: сам по себе таурин безопасен и даже входит в состав детских смесей

Аминокислота таурин имеет широкий спектр лечебного применения. Она входит в состав кардиопротекторных препаратов, а за счет обладания психостимулирующего эффекта также включается в состав энергетиков, спортпитания.
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