МХПИ: Китай стал ведущим научно-образовательным партнером России

Исследователи Московского художественно-промышленного института (МХПИ) установили, что в 2023 году впервые за последние пять лет Китай стал ведущим научно-образовательным партнером России, обойдя страны СНГ.
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