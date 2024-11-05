«Навязанный раскол»: Захарова о вмешательстве Запада в молдавские выборы

Запад навязывают Молдавии раскол общества, который осложняет ситуацию в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
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