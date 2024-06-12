Ямальцам предложили пройти флюорографию в центре Салехарда в День России

На праздновании Дня России, 12 июня, врачи окружного противотуберкулезного диспансера проведут флюорографию в передвижном цифровом флюорокомплексе на базе КамАЗа в рамках профилактической акции «Просветись!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии