Нужно ли защищать русский язык и как это делать? Почему слово «хайп» прижилось, а понятие «имба», скорее всего, скоро забудут? Эти и другие вопросы литературный критик Арина Киселева задала Ирине Левонтиной, ученому-лингвисту, ведущему научному сотруднику Института русского языка им.