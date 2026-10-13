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Царьград

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Пенсионерам до 80 лет могут увеличить выплаты вдвое

Пенсионерам до 80 лет могут увеличить выплаты вдвое

В Новосибирской области предлагают ввести дополнительные выплаты пенсионерам уже с 70 лет, объясняя это ростом расходов на лекарства и лечение, однако инициатива пока не утверждена, а сейчас удвоение базовой части пенсии до 19 169,38 рубля происходит только после 80 лет.

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